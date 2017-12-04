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«الاتصالات» توجه رسالة مهمة لمستخدمي الإنترنت لضمان تحسين الخدمة
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تواصل- واس:

دَعَت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم عموم مستخدمي الإنترنت في المملكة إلى عمل اختبارات قياس جودة تجربة الإنترنت من خلال أدوات منظومة “مقياس” المتوفرة في متجر (IOS) أو متجر (GOOGLE PLY)، أو باستخدام الموقع الإلكتروني (WWW.MEQYAS.SA)، أو أجهزة قياس الإنترنت الثابت (ألياف ضوئية، DSL) التي توفرها الهيئة مجاناً عبر (HTTPS://WWW.MEQYAS.SA/SIGNUP)، مؤكدةً أهمية استمرار مستخدمي خدمات الإنترنت بإجراء الاختبارات عبر “مقياس” بشكل دوري ومن أماكن مختلفة حتى تتوفر المعلومات الدقيقة حول خدمات الإنترنت في جميع أنحاء المملكة.

وقالت الهيئة إنها تهدف من “مقياس” إلى توفير معلومات للمستخدمين عن جودة تجربة الإنترنت المقدمة لهم بشفافية وموثوقية عالية، من خلال إجراء اختبارات القياس التي ستسهم في نشر تقارير دورية حول تجربة الإنترنت في المملكة؛ لزيادة الشفافية والمنافسة بين مزودي الخدمة لتقديم خدمة أفضل.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أطلقت مبادرة “مقياس” في 20 /01 / 1439 هـ لقياس جودة تجربة استخدام الإنترنت في المملكة بناءً على الشراكة بين الهيئة وعموم المشتركين، وقياس المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت في المملكة بالتعاون مع شركة سام نوز المتخصصة في قياس جودة أداء الإنترنت.

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