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مصادر: توجُّه بخفض وزن رغيف الخبز

مصادر: توجُّه بخفض وزن رغيف الخبز
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تواصل – الرياض:

قالت مصادر مطلعة إن لجان المخابز الوطنية في المملكة تتجه إلى خفض حجم الخبز من 510 غرامات لكل أربعة أرغفة، التي تباع بريال واحد، إلى 300 غرام.

وأضافت المصادر أن اللجان رفعت توصية لوزارة التجارة والاستثمار بحجم الخبز المستهدف في المملكة.

وأكدت أن التوصية ما زالت في طور الدراسة، وتهدف لتخفيف الهدر السنوي للخبز الذي يقدر بنحو 30% من الخبز المستهلك في السعودية سنويا، طبقاً لـ “عكاظ”.

وكانت معلومات كشفت عن تلاعب بعض المخابز بأحجام رغيف الخبز، المقدر بـ 510 غرامات للريال الواحد، وقالت جمعية حماية المستهلك إن 52%، من المخابز لا تلتزم بالحجم المقدر لرغيف الخبز.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية للمخابز رئيس لجنة المخابز بغرفة تجارة وصناعة جدة فايز حمادة، إن المخابز التي تنقص وزن الخبز تعتبر مخالفة؛ إذ إنه لم يسمح لأي مخبز تقليل وزن رغيف الخبز وإلا سيُغرَّم المخبز نحو خمسة آلاف ریال.

وأضاف أن أصحاب المخابز يعانون من أمور عدة، منها رواتب العمالة، وضريبة القيمة المضافة التي ستطبق بداية العام القادم، إلى جانب التأمين الصحي لعاملي المخابز ورسوم مكتب العمل؛ الأمر الذي رفع تكلفة الإنفاق التشغيلي للمخابز.

وتابع “حمادة”: الوزن المناسب للخبز في المملكة يجب ألا يتجاوز 300 غرام للريال الواحد، ويرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع حجم الهدر، وأفاد بأنه ما زالت توجد دراسات تتداول بين لجان الغرف الوطنية السعودية؛ لمناقشة أحجام الخبز المناسبة.

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