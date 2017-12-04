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دراسة علمية: أكل الجبن يومياً يحمي القلب

دراسة علمية: أكل الجبن يومياً يحمي القلب
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تواصل – متابعات:

كشف دراسة علمية صينية عن أن أكل 40 غراماً من الجبن يومياً يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالأمراض والأزمات القلبية.

واعتمدت الدراسة التي أجريت في جامعة سوشو بالصين، ونشرتها “يوروبيان جورنال أوف نيوتريشن” على مراجعة نتائج 15 دراسة سابقة.

وجاءت نتائج الدراسة عكس المتوقع، فالأجبان تحتوي على دهون مشبعة تتضمن الكولسترول الذي تشكّل زيادته خطراً على القلب، لكن وفقاً للأبحاث الصينية الجديدة يساعد أكل كمية معتدلة من الجبن على حماية القلب من خطر الأزمات بنسبة 18 بالمائة.

وتحتوي الأجبان على البروتين والكالسيوم والزنك وفيتامين “أ” و”ب12″. لكن تحث التوصيات الغذائية الصحية على الحد من الدهون المشبعة بحيث لا تشكّل أكثر من 6 بالمائة من مجموع السعرات الحرارية التي يتناولها الإنسان خلال اليوم.

ولفتت نتائج الدراسة الصينية الجديدة الانتباه إلى ضرورة عدم تجاوز الحد الأقصى من الجبن يومياً وهو 40 غراماً. وكانت دراسات نُشرت العامين السابقين قد وجدت أن منتجات الألبان مفيدة للقلب إذا تم تناولها باعتدال.

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