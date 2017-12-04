طريقة حفظ الطعام في الثلاجة بطريقة صحيحة

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يحافظ تبريد الفواكه والخضراوات على طزاجتها، ويحفظ الأطعمة المطبوخة لفترة أطول، كما يوفر تجميد اللحوم والأكلات المطبوخة الكثير من الوقت.

إليك أهم النصائح لتبريد وتجميد الأطعمة بالطريقة السليمة:

* ينبغي أن يكون التبريد عند درجة 5 مئوية أو ما دونها، أما التجميد فيكون عند درجة -18 مئوية. سبب ذلك أن البكتريا التي تفسد الطعام تنشط بسرعة عند درجات حرارة أعلى من 5 مئوية، وتنشط ببطء إذا كان التجميد أقل قليلاً من درجة الصفر المئوية.

* ابدأ تبريد الطعام بعد ساعتين من طبخه، حتى لو بدا لك دافئاً أو ساخناً.

* تغطية الأطعمة المحفوظة في البراد (الثلاجة) ضرورية حتى لا تجف نتيجة البرودة.

* قبل استخدام الطعام الذي قمت بحفظه تأكد من تاريخ صلاحيته.

* عند وجود شك في أن الطعام المحفوظ في البرّاد لم يعد سليماً تخلّص منه، وتذكّر أنه عادة لا يمكن شم البكتريا والطعام بارداً.

* خزّن الطعام في حاويات وعلب غير عميقة، لأنه كلما زاد عمق الوعاء كلما استغرق وقتاً أطول ليبرد.

* لا تغسل الفواكه والخضراوات قبل تبريدها، وإنما عند استخراجها من البرّاد لأكلها.