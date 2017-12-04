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بعد مقتل «صالح».. جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في اليمن

بعد مقتل «صالح».. جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث الأوضاع في اليمن
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تواصل – وكالات:

يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، اليوم الثلاثاء، بشأن اليمن عقب مقتل الرئيس السابق علي عبد الله صالح من قِبَل المتمردين الحوثيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، إن الجلسة تأتي لمناقشة الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة التي تزيد معاناة الشعب اليمني.

وأضاف “دوغريك”: “من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسةً مفتوحةً يستمع خلالها ممثلو الدول الأعضاء لإفادة من المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، حول التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اليمنية”.

وطالب “دوغريك” جميع أطراف الصراع في اليمن بحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية.

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