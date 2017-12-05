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5.4 مليون مسكن في بالمملكة.. 36% منها مشغولة بأُسَر «أجنبية»
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تواصل- الرياض:

بلغ عدد المساكن المشغولة بالأسر في المملكة نحو 5.46 مليون مسكن، شكلت الأسر الأجنبية منها نحو 35.9 % بنحو 1.96 مليون مسكن، فيما بلغت عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية نحو 3.5 مليون مسكن شكلت نحو 64.1 %، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

ووفقاً لتحليل مصدر اقتصادي استند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء للعام الجاري 2017، فإن متوسط الأسرة في السكن الواحد يبلغ نحو 5.9 شخص؛ نظراً لأن عدد السكان يبلغ نحو 32.6 مليون نسمة.

وجاءت منطقة مكة المكرمة كأكثر المناطق في المملكة إشغالاً بالأسر الأجنبية للمساكن، من حيث النسب بنسبة 41.7 %، تليها منطقة القصيم بنسبة 39.4 %، ومنطقة الرياض ثالثاَ بنسبة 38.6 %.

وتأتي المناطق الأقل إشغالا للأسر الأجنبية منطقة جازان الذي يبلغ نسبة إشغال الأسر الأجنبية بها نحو 20.6 %، تليها منطقة الباحة بنسبة 21.2 % من إجمالي المساكن للمنطقة.

وبالنظر إلى عدد مساكن الأسر 52.1 % منها تأتي في منطقتي مكة المكرمة والرياض بنحو 2.84 مليون مسكن، فيما تأتي منطقة الشرقية بنحو 13.9 % من المساكن بنحو 758 ألفاً تشمل مساكن الأسر الأجنبية.

وبحسب التحليل، فإن 40.1 % من مساكن الأسر بالمملكة هي مملوكة من قبل الأسرة ذاتها، فيما تشكل المساكن المستأجرة نحو 50.3 % من المساكن، وكذلك نحو 9.4 % من مساكن الأسر مقدمة من أصحاب العمل.

والمساكن في المملكة عبارة عن فلل وشقق وكذلك منازل شعبية، إذ تمثل الفلل نحو 14.5 % بعدد 797 ألف فيلا، وكذلك نحو 52.8 % شقق بنحو 2.88 مليون شقة، فيما تبلغ نسبة المنازل الشعبية نحو 910 آلاف منزل شعبي تشكل نحو 16.6 %.

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التعليقات (٢)اضف تعليق

  2. ١
    زائر

    حتى الأكل الذي يأكله هؤلاء الأجانب يمثل نسبة عالية جدا وكذلك الهواء المستنشق وكذلك …..
    الأجانب موجودون بطلب المواطنين وبتصريح الدولة ويقدمون خدمات وبالطبيعي يستهلكون كما يستهلك المواطنون . إلا إذا رأينا عدم استحقاقهم للسكن والأكل والشرب ، فيحتاج نراجع عقولنا .

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