بالصور.. ضبط مصنع خمور يديره إثيوبيان بالرياض

تواصل – فريق التحرير:

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه استمراراً لحملة (وطن بلا مخالف)، فقد تمكنت شرطة المنطقة من ضبط مصنع متكامل لتصنيع الخمور جنوب العاصمة الرياض يديره أثيوبيان من مخالفي نظامي الإقامة والعمل (في العقد الثالث من العمر).

وقالت الشرطة إنه جرى تحريز عينه من المضبوطات وإتلاف المصنع وإيقاف المتهمين بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض لإكمال اللازم حسب الاختصاص وفق نظام الإجراءات الجزائية.

وأشارت “شرطة الرياض” إلى أن حملة (وطن بلا مخالف) مستمرة حتى تحقق الأهداف المنشودة منها.