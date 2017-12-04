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«إطعام جدة» تفوز بجائزة الأمير خالد الفيصل للاعتدال

«إطعام جدة» تفوز بجائزة الأمير خالد الفيصل للاعتدال
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تواصل – فريق التحرير

أعلنت جائزة الأمير خالد الفيصل للاعتدال عن فوز الجمعية الخيرية للطعام (إطعام) بجدة في فرع المبادرات المؤسسية “الشراكة المجتمعية” بالجائزة هذا العام، وقام بتسلمها عضو لجنة “إطعام جدة” الشيخ إبراهيم السبيعي.

من جانبه أكد “عبدالله آل دربه، المدير التنفيذي للجمعية، أن “جائزة الأمير خالد الفيصل للاعتدال تعد من الجوائز المتميزة في تقيم المؤسسات التي تحقق الإنجاز والإبداع في تعزيز نظرية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز في مكافحة التطرف والتغريب ونشر قيم الاعتدال في الفكر والسياسة والاقتصاد والثقافة بما يتناغم مع الدين والحياة والحضارة ومنهج الاعتدال السعودي.

وتابع “آل دربه” قائلاً: “وإنه لشرف للجمعية أن تنال هذه الجائزة لما تحمله من اسم سمو أميرنا المحبوب خالد الفيصل، وما ترمي إليه الجائزة من تشجيع للإبداع في مجال الاعتدال ومكافحة التطرف بكافة أشكاله في المملكة العربية السعودية والوطن العربي”.

وأضاف قائلاً: “إن الجمعية نالت جائرة في الشراكة المجتمعية لما تميزت به من اهتمام بحفظ النعم، عبر مبادرة أو دليل عملي صممته ” إطعام ” لأصحاب الفنادق بهدف تقليل الهدر والفاقد الغذائي من منطلق الاعتدال الاقتصادي في استخدام الموارد وأضاف آل دربه أن هذا الدليل هو نتاج عمل جماعي بين مختلف قطاعات التنمية ببلادنا الحبيبية شملت القطاع العام والحكومي والتطوعي”.

وأشار آل دربه إلى أن هذه الجائزة ستكون حافزاً للجمعية لإنتاج‏ أفكار إبداعية أخرى تُسهم في حفظ النعم، لافتاً إلى أن من مقتضيات حفظ النعم، والاقتصاد وعدم التبذير وهو منهج رباني يقول تعالى (وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ).

ويشار إلى أن إطعام هي مؤسسة غير ربحية متخصصة بالطعام، هدفها الأساسي حفظ النعمة، وقد تأسست بمبادرة من رجال أعمال بالمنطقة الشرقية بهدف حفظ النعمة من الهدر وذلك عن طريق نقل فكرة بنوك الطعام في دول العالم وتطبيقها بالمملكة العربية السعودية وبطريقة احترافية تحفظ فيها خصوصية المجتمع والمستفيد.

وتعد جمعية “إطعام” بجدة من الجمعيات النشطة في مجال حفظ النعم، ودعا المدير التنفيذي رجالَ الأعمال والمؤسسات المانحة والشركات والبنوك والإعلام للوقوف بجانب إطعام لتحقق رؤيتها لإيقاف الهدر وتعزيز ثقافة الاعتدال في الطعام.

 

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