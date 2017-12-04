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بالفيديو.. سمكة تخشى الماء ولا تستطيع السباحة

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تواصل – وكالات:

“كالسمكة بلا ماء” تشبيه يستخدم للدلالة على أمر مستحيل، لكن في الواقع هناك بالفعل فصيلة من الأسماك تستطيع العيش خارج المياه في جزيرة غوام في ولايات ميكرونيسيا المتحدة.

والسمكة التي هي من صنف “الباسيفيك ليبينغ بلاني” Pacific Leaping Blenny لا تخشى فقط من المياه، إنما لا تجيد السباحة أيضاً، لذلك فهي تختبئ بعيداً في كهف صغير يرتفع 3 أقدام عن مستوى الماء؛ خوفاً من اقتراب موجة صغيرة منها، وتتنقل من خلال التدحرج بجسمها فوق بركة صغيرة للبقاء رطبة.

وأعدّ السير ديفيد اتنوبير من برنامج “بلو بانيت 2” تقريراً مصوراً عن السمكة التي تعيش في المحيط الهادي، مؤكداً أن هذا النوع من الأسماك يمكن أن يقفز إلى أبعد بكثير من طول جسمها بثلاث بوصات لتجنب سحبها في البحر، وهي تتغذى على الطحالب التي تنمو على وجه الصخور التي تعيش عليها.

وتلمع رقعة برتقالية على زعنفتها الظهرية لجذب الإناث إلى منزلها في شق الصخرة حيث تضع بيوضها، وفقاً لما نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

 

 

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