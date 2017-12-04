مذبحة على الطريق.. أضخم حادث مروري بسبب «الضباب» في مصر (فيديو)

تواصل – وكالات:

شهد طريق “القاهرة – الإسكندرية الصحراوي” في مصر، أول أمس، حادثاً مرورياً مروعاً بسبب الشبورة المائية التي كست الشوارع والطرقات وحجبت الرؤية عن قائدي المركبات، فتسببت في اصطدام عدد كبير من السيارات على الطريق، ومصرع وإصابة العشرات.

ووفقاً لمديرية أمن الجيزة -في بيان لها- فإنه وأثناء مرور سيارة نقل محمَّلة بكونتينر فارغ بالكيلو 66 باتجاه القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، واصطدمت السيارة بمؤخرة أخرى محمَّلة بكونتينر صابون سائل، فانقلبا بنهر الطريق، ثم توالى اصطدام 13 سيارة ملاكي بهما، ثم فرَّ قائد السيارة الأولى هاربًا.

وكشفت التحريات عن أن الحادث أسفر عن مصرع 5 أشخاص – على الأقل – وإصابة 29 آخرين من مستقلي سيارات الملاكي، تم نقل 20 منهم إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، و9 إلى اليوم الواحد بالبحيرة، إذ غادروا جميعًا باستثناء 3 (2 بمستشفى زايد – 1 بالبحيرة).