قيادي حوثي يكشف مكان إخفاء جثمان «صالح» بعد قتله

تواصل- وكالات:

قال القيادي الحوثي، علي العماد، إن جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بعد أن قتله عناصر الحوثيين أثناء توجهه برفقة نجله وعدد من قيادات حزب المؤتمر من صنعاء إلى سنحان، سُلم إلى وزارة الداخلية والتي يسيطر عليها المتمردون.

ورفض “العماد”، عضو المكتب السياسي، وفقاً لحديث إلى موقع “مصراوي” المصري، الحديثَ عن تسليمه إلى ذويه أو مكان دفنه.

وظهر من خلال مقطع فيديو، تم بثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد عملية قتل أفراد من المتمردين وهم يحملون جثمانه في مركبة إلى جهة غير معلومة بعد أن تم التمثيل بها.