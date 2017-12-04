نجل علي عبدالله صالح: دماء والدي ستكون جحيمًا لأذناب إيران

تواصل – وكالات:

دعا أحمد علي عبدالله صالح، اليوم الإثنين، أنصار والده الذي قُتل في العاصمة اليمنية صنعاء، إلى استكمال المعركة ضد الحوثيين.

كما قال بحسب ما نقلته قناة “العربية”، إن والده وقف في وجه العمالة الإيرانية، في إشارة إلى الحوثيين المدعومين من إيران.

وأضاف في بيان منسوب إليه: “دماء والدي ستكون جحيما يرتد على أذناب إيران”. وتابع قائلًا: “عملاء إيران عاثوا فسادا في اليمن لمدة 3 سنوات”.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي قد دعا في كلمة له أمس الإثنين إلى إنهاء الوجود الحوثي في صنعاء، وأشار إلى سعي قوات “الشرعية” اليمنية بالتعاون مع التحالف بقيادة سعودية إلى جعل صنعاء “عربية” مرة أخرى.

كما نقلت قناة الإخبارية السعودية دعوة قائد الحرس الجمهوري السابق في اليمن لأنصاره: “لا تمكنوا الميليشيات الحوثية من صنعاء”. وأضاف: “سأقود المعركة حتى طرد آخر حوثي من اليمن”.