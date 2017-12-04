في انتظار تحقيقات النيابة.. الحقيقة الغائبة بواقعة تجمهر فتيات حول سيارة «الهيئة»

تواصل – الرياض:

في الوقت الذي تقوم الجهات المختصة بالتحقيق في حادثة التجمهر حول دوريتي هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وظهور عدد من الفتيات يعملن في أحد الأسواق التجارية غرب العاصمة الرياض، وتأكيد المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، التوجيه بالتحقيق عاجلاً في ملابسات الموضوع، وكفّ يد اثنين من رجال الهيئة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، قام عدد ممن يحملون على الهيئة ورجالها بترديد معلومات غير دقيقة عن الحادثة، واستغلال روايات من طرف واحد فقط وهو شقيق إحدى الفتيات للإساءة للهيئة، دون تمحيص أو تثبت أو توثيق.

القفز على الحقيقة

والأكثر إثارة قيام البعض بتدشين وسم بعنوان #الأمر_بالمعروف_تضرب_فتاة وآخر باسم #رجل_هييه_يعتدي_علي_موظفه، ومن النظر إلى عناوين الوسمين يتضح بجلاء التحامل على رجال الهيئة، بل وعلى هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقفز على التحقيقات الجارية في الأمر.

موضع التحقيق

الحادثة موضع تحقيق من قبل الجهات الأمنية التي باشرت موقع الحادث، واستمعت لجميع الأطراف، وسيتم تفريغ كاميرات المحل لتظهر الحقيقة كاملة، وأحيلت للنيابة العامة وكذلك أوضح المتحدث الرسمي لفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ محمد بن إبراهيم السبر، في تعليق له على المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تظهر فيه دوريتان للهيئة وحدوث تجمهر حول إحداهما؛ أنه تم التوجيه بالتحقيق عاجلاً في ملابسات الموضوع.

قرار رئاسة الهيئات

وقال “السبر”، إنه “إلحاقاً لما صدر من تصريح بشأن المقطع المصور والذي تظهر فيه إحدى فرق الهيئة في تجمهر بالقرب من أحد المجمعات التجارية، فإنه بناءً على ما يتطلبه التحقيق في الموضوع؛ فقد صدر قرار بكف يد اثنين من أعضاء فرقة الهيئة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيق من قبل النيابة العامة، والتي تتولى بحكم الاختصاص التحقيق مع جميع أطراف القضية”.

مسؤولية الموظف العام

وطبقاً للأنظمة المعمول بها فإنه لا يجب الانحياز لطرف على حساب طرف آخر، وكذلك لا يمكن تحميل هيئة لها دورها ومحدد لها عملها، ولها لوائحها التنفيذية والمهام المخول لأعضائها القيام بها، مسؤولية فرد إن كان هناك خطأ وقع فعلاً.

تجمهر وتجمع فتيات

وكان مغردون في موقع “تويتر” تداولوا فيديو ظهرت فيه فتاة تتشاجر مع أعضاء هيئة الأمر بالمعروف، وسط تجمهر عدد من المواطنين، وانضمام عدد من الفتيات الأخريات لزميلتهن.

هذه الافتراءات

وقالت “أم مجاهد”: إننا‏ “تعودنا على هذه الافتراءات، في كل فترة على رجال الهيئة، ولكن هل تظنون أنكم مخلدون، لا والله بل لكم يوم موعود بين يدي الله فأعدوا لبهتانكم جوابا”، حسب تعبيرها.

وقال شاهد عيان: الفتاة رفعت الجوال وتصيح على الهيئة نزل رجل يمثل الهيئة، وأخذ جوالها، لأنها صورتهم دون وجه حق، وللأسف وجدنا من يكذب ويدعي أن رجل هيئة يضرب فتاة بدون سبب”، على حد قوله.

فيديوهات.. والحفاظ على الفتاة

ونشر عدد من المغردين مقاطع فيديو للواقعة تظهر الموقف كله ولا يوجد به أي اعتداء، ويسمع صوت سبّ وشتم رجال الهيئة بألفاظ بذيئة من قِبَل إحدى الفتيات، بينما الطلب الوحيد الذي طلبه رجال الهيئة من الفتيات دخول المحل حفاظاً عليهن.

ألفاظ السب والشتم

وقال مغرد: ” حسبي الله عليهم من بنات يكفي صرختها، وألفاظ السب والشتم لرجال الهيئة، أما المغرد “مجرد إنسان” فقال إن هاشتاق #الأمر_بالمعروف_تضرب_فتاه، يدل على أن من روج له يحمل في قلبه من الحقد على الهيئة ما لا يطاق”.

وفي هشتاق ثالث #نسويه_متطرفه_تشهر_برجل_دوله، طالب مغردون بكشف الحقيقه، وترك جهات التحقيق المختصة تقوم بمهامها.