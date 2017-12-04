شركة صينية تُطلق هاتفًا بإمكانيات هائلة.. أهمها سعة البطارية (صور)

تواصل- وكالات:

كشفت شركة جيوني الصينية عن هاتفها الذكي “إم 7 بلس” الجديد من الفئة الفاخرة، ويمتاز بمظهر ذهبي وشاشة دون حواف تقريباً وبطارية سعة 5000 ميللي أمبير ساعة.

ويأتي الهاتف بالمواصفات التقنية التالية:

1- شاشة كبيرة قياس 6.43 بوصة بدقة وضوح 2160×1080 بكسل

2- معالج كوالكوم “سناب دراغون 660” وذاكرة عشوائية سعة 6 غيغاباتي وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للزيادة عبر منفذ الذاكرة الخارجية.

3- كاميرا رئيسية مزدوجة بدقة 8 و16 ميغابكسل وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل.

4- دعم لتقنية الاتصال قريب المدى “إن إف سي” وبطاقتي اتصال “سيم” وتقنية بلوتوث 5.0.

5- يعمل بنظام تشغيل غوغل أندرويد 7.1 نوغا، بواجهة مستخدم Amigo OS 5.0 خاصة بالشركة الصينية.

6- بطارية سعة 5000 ميللي أمبير/ساعة، وشحن البطارية عبر مقبس “مايكرو يو إس بي” أو عبر تقنية الشحن اللاسلكي ووزن 240 غراماً.

وستطلق الشركة الصينية هاتفها الذكي في الأسواق العالمية بدءاً من 1 يناير 2018، إلا أنها لم تفصح عن أسعار جهازها في أسواق المنطقة العربية.