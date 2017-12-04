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اليوم.. انعقاد القمة الخليجية في الكويت

اليوم.. انعقاد القمة الخليجية في الكويت
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تواصل – متابعات:

يلتقي اليوم قادة دول مجلس التعاون الخليجي في قمة الكويت، وهي الـ38 في تاريخ القمم الخليجية، في واحدة من أكثر المراحل التي مر بها المجلس حرجاً.

ومن أبرز التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون الخلاف الراهن بسبب قطر والذي يهدد بتصدع المجلس، ويضيف ثقلاً جديداً على المجلس، يضاف إلى ذلك صياغة رؤية مشتركة للتعامل مع التحديات الإقليمية، وأبرزها المواجهة مع إيران والأوضاع المشتعلة في اليمن.

وعشية انعقاد القمة، أُعلن عن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح الذي فك تحالفه عن الميليشيات الحوثية وَقاد انتفاضة ضد هيمنتهم على العاصمة. ومن شأن التطورات الجديدة أن تضيف عبئاً جديداً يتطلب استراتيجية خليجية موحدة.

ومن المتوقع أن يصل إلى الكويت، اليوم، قادة البلدان الخليجية الست، في حين التقى وزراء خارجية هذه الدول أمس في أول اجتماع لهم بعد الأزمة القطرية. حسب “الشرق الأوسط”

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