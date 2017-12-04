الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

اليمن.. تفاصيل وصور جديدة للحظة مقتل «صالح» قرب مسقط رأسه

اليمن.. تفاصيل وصور جديدة للحظة مقتل «صالح» قرب مسقط رأسه

الإرهابي عبدالملك الحوثي يعترف بقتل الرئيس اليمني السابق

الإرهابي عبدالملك الحوثي يعترف بقتل الرئيس اليمني السابق

«مستشار رئيس الوزراء اليمني» يُعلن مقتل «عبد الله صالح»

«مستشار رئيس الوزراء اليمني» يُعلن مقتل «عبد الله صالح»

إحالة منظمي «عرض الأزياء بالرياض» إلى النيابة

إحالة منظمي «عرض الأزياء بالرياض» إلى النيابة

التعليم: انخفاض كبير في غياب المعلمات

التعليم: انخفاض كبير في غياب المعلمات
0

تواصل – الرياض:

انخفضت نسب غياب المعلمات في المناطق المنفذة لبرنامج «معلمة منتظمة صانعة أمة» في كل من محافظة جدة من 70 % إلى 40% والمنطقة الشرقية من 60% إلى 20%، وحائل من 23% إلى 12%، والمدينة المنورة من 58% إلى 13%، وذلك بحسب ما كشفته المدير العام لإدارة المتابعة بوزارة التعليم الدكتورة عواطف العتيبي.

وبينت العتيبي خلال الورشة الختامية للإدارات التعليمية المنفذة للبرنامج، التي نظمت أمس (الإثنين)، أن الورشة قدمت عرضا لتجارب الإدارات التعليمية المنفذة للبرنامج في كل من: الإدارات العامة للتعليم بالمدينة، والشرقية وجدة، وحائل.

وأشارت إلى أن البرنامج طبق في جدة عام 1426 كتجربة ناجحة، اثبتت فعاليتها من خلال خفض نسب غياب المعلمات، يذكر أن الورشة أوصت بضرورة تثقيف وتوعية قائدات المدارس بأهمية البرنامج، ودراسة أوضاع المعلمات المتغيبات ومحاولة إيجاد حلول مناسبة، وتحفيز المعلمة المنضبطة لمساندة البرنامج. حسب “عكاظ”

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بالصور.. «صحة وتعليم الرياض» ينفذان فعالية «عائلتي هيا نمشي»

بالصور.. «صحة وتعليم الرياض» ينفذان فعالية «عائلتي هيا نمشي»

توعدت بالإجراءات النظامية.. «التعليم»: إيقاف برنامج «تحليل الشخصية» بخط اليد

توعدت بالإجراءات النظامية.. «التعليم»: إيقاف برنامج «تحليل الشخصية» بخط اليد

«التعليم» توجه إداراتها بتنفيذ «ساعة برمجة» بالتعاون مع مايكروسوفت

«التعليم» توجه إداراتها بتنفيذ «ساعة برمجة» بالتعاون مع مايكروسوفت

شركة تطوير خدمات النقل التعليمي تفتتح أول مكتب إقليمي

شركة تطوير خدمات النقل التعليمي تفتتح أول مكتب إقليمي

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات
تقارير وحوارات

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات

المزيد
ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟
مقالات

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟

المزيد
عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)
تقارير وحوارات

عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)

المزيد
الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً
تقارير وحوارات

الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>