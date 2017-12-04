التعليم: انخفاض كبير في غياب المعلمات

تواصل – الرياض:

انخفضت نسب غياب المعلمات في المناطق المنفذة لبرنامج «معلمة منتظمة صانعة أمة» في كل من محافظة جدة من 70 % إلى 40% والمنطقة الشرقية من 60% إلى 20%، وحائل من 23% إلى 12%، والمدينة المنورة من 58% إلى 13%، وذلك بحسب ما كشفته المدير العام لإدارة المتابعة بوزارة التعليم الدكتورة عواطف العتيبي.

وبينت العتيبي خلال الورشة الختامية للإدارات التعليمية المنفذة للبرنامج، التي نظمت أمس (الإثنين)، أن الورشة قدمت عرضا لتجارب الإدارات التعليمية المنفذة للبرنامج في كل من: الإدارات العامة للتعليم بالمدينة، والشرقية وجدة، وحائل.

وأشارت إلى أن البرنامج طبق في جدة عام 1426 كتجربة ناجحة، اثبتت فعاليتها من خلال خفض نسب غياب المعلمات، يذكر أن الورشة أوصت بضرورة تثقيف وتوعية قائدات المدارس بأهمية البرنامج، ودراسة أوضاع المعلمات المتغيبات ومحاولة إيجاد حلول مناسبة، وتحفيز المعلمة المنضبطة لمساندة البرنامج. حسب “عكاظ”