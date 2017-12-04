الجوازات: تقليص مبانينا بعد اكتمال الخدمات التقنية

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أكد “المدير العام للجوازات – اللواء سليمان اليحيي” أن جلّ التركيز الحالي للمديرية العامة للجوازات ينصبّ على ضمان جودة الخدمات التقنية، إذ إن من الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها المديرية أن تقلّص أعداد مبانيها بعد اكتمال الخدمات التقنية.

جاء ذلك خلال كلمه له بمناسبة حفل تخريج الدورة الـ41 من طلبة معهد الجوازات أمس، والذي رعاه مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، نيابة عن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وبيّن اليحيى أن عملية توزيع الخريجين هي آلية دون أي تدخل بشري فيها، وبعد الأخذ برغباتهم الثلاث الأولى.

بدوره، أكد مدير معهد الجوازات العقيد سعد القحطاني، أن هذه الدورة تلقت تدريبا مكثفا على أنظمة الجوازات الآلية، وكذلك التدريب العملي والنظري على نظام البصمات العشرية، وأجهزة الكشف عن التزوير والأسلحة، ومواد دراسية متنوعة، لتطبيق ما تلقوه من معلومات نظرية على أرض الواقع بعد تخرجهم.

وأوضح القحطاني أنه تم التركيز على الجانب العملي لهذه الدورة، وإعطائه أهمية خاصة، ومن ذلك التدريب على نظام البصمات العشرية، إضافة إلى مشاركة طلبة هذه الدورة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل (وطن بلا مخالف)، ومهمة الحج للعام الماضي 1438، وخلال العمل في جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.