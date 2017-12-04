الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

اليمن.. تفاصيل وصور جديدة للحظة مقتل «صالح» قرب مسقط رأسه

اليمن.. تفاصيل وصور جديدة للحظة مقتل «صالح» قرب مسقط رأسه

الإرهابي عبدالملك الحوثي يعترف بقتل الرئيس اليمني السابق

الإرهابي عبدالملك الحوثي يعترف بقتل الرئيس اليمني السابق

«مستشار رئيس الوزراء اليمني» يُعلن مقتل «عبد الله صالح»

«مستشار رئيس الوزراء اليمني» يُعلن مقتل «عبد الله صالح»

إحالة منظمي «عرض الأزياء بالرياض» إلى النيابة

إحالة منظمي «عرض الأزياء بالرياض» إلى النيابة

الجوازات: تقليص مبانينا بعد اكتمال الخدمات التقنية

الجوازات: تقليص مبانينا بعد اكتمال الخدمات التقنية
0

تواصل – متابعات

أكد “المدير العام للجوازات – اللواء سليمان اليحيي” أن جلّ التركيز الحالي للمديرية العامة للجوازات ينصبّ على ضمان جودة الخدمات التقنية، إذ إن من الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها المديرية أن تقلّص أعداد مبانيها بعد اكتمال الخدمات التقنية.

جاء ذلك خلال كلمه  له بمناسبة حفل تخريج الدورة الـ41 من طلبة معهد الجوازات أمس، والذي رعاه مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد القحطاني، نيابة عن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

وبيّن اليحيى أن عملية توزيع الخريجين هي آلية دون أي تدخل بشري فيها، وبعد الأخذ برغباتهم الثلاث الأولى.

بدوره، أكد مدير معهد الجوازات العقيد سعد القحطاني، أن هذه الدورة تلقت تدريبا مكثفا على أنظمة الجوازات الآلية، وكذلك التدريب العملي والنظري على نظام البصمات العشرية، وأجهزة الكشف عن التزوير والأسلحة، ومواد دراسية متنوعة، لتطبيق ما تلقوه من معلومات نظرية على أرض الواقع بعد تخرجهم.

وأوضح القحطاني أنه تم التركيز على الجانب العملي لهذه الدورة، وإعطائه أهمية خاصة، ومن ذلك التدريب على نظام البصمات العشرية، إضافة إلى مشاركة طلبة هذه الدورة في الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل (وطن بلا مخالف)، ومهمة الحج للعام الماضي 1438، وخلال العمل في جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الجوازات» تُدرِّب منسوبيها على لغة الإشارة

«الجوازات» تُدرِّب منسوبيها على لغة الإشارة

«الجوازات»: 4 اشتراطات لتقديم بلاغ هروب ضد العمالة المنزلية إلكترونياً

«الجوازات»: 4 اشتراطات لتقديم بلاغ هروب ضد العمالة المنزلية إلكترونياً

«الجوازات» توضح كيفية دفع رسوم المرافقين المتواجدين خارج المملكة

«الجوازات» توضح كيفية دفع رسوم المرافقين المتواجدين خارج المملكة

«الجوازات»: صاحب العمل يتحمل تكاليف تجديد جواز الوافد

«الجوازات»: صاحب العمل يتحمل تكاليف تجديد جواز الوافد

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات
تقارير وحوارات

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات

المزيد
ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟
مقالات

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟

المزيد
عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)
تقارير وحوارات

عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)

المزيد
الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً
تقارير وحوارات

الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>