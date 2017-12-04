بعد الحملة على الفساد.. رويترز: سويسرا تفحص تعاملات مشبوهة لسعوديين

تواصل- وكالات:

قال مدعون اتحاديون، إن السلطات السويسرية تفحص معلومات قدمتها بنوك بشأن تعاملات مشبوهة محتملة تتصل بحسابات سعودية، لكنها لم تجمد أموالا، ولم تشرع في تحقيقات جنائية، وفقا لـ”رويترز”.

وجاءت التصريحات ردا على تقرير نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، نقل عن مصادر أن بنوكا شرعت في الإبلاغ عن أنشطة مشبوهة في حسابات خاصة ببعض العملاء السعوديين، في ظل حملة على الفساد بالمملكة.

ويبرز التقرير حساسية بنوك سويسرية خاصة لإداراتها ثروات ضخمة لعملاء من السعودية وهي سوق مهمة لهم. وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام، في بيان، إن المعلومات تتضمن بيانات قدمتها البنوك إلى مركز وطني للإفصاح عن غسل الأموال، في إطار التزاماتها الاعتيادية.