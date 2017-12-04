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مصادر: الحوثيون يشترطون دفن «صالح» دون مراسم جنائزية مقابل تسليم جثته

مصادر: الحوثيون يشترطون دفن «صالح» دون مراسم جنائزية مقابل تسليم جثته
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تواصل – وكالات:
قالت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي بصنعاء: ‘‘إن الحوثيين اشترطوا على قبائل سنحان دفن جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في مسقط رأسه شريطة عدم عمل مراسيم جنائزية رسمية كشرط لتسليم الجثمان‘‘.

وكان الرئيس السابق قد قتل أمس، في كمين على طريق متجه إلى سنحان قرب صنعاء، بعد أن تم ترصد موكبه وإخراجه حيا ثم اغتياله بدم بارد، حسبما أفادت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام بحسب ‘‘سكاي نيوز عربية‘‘.

وقالت المصادر: ‘‘إن صالح كان برفقة الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام عارف الزوكا، والقيادي ياسر العواضي، واللواء عبد الله محمد القوسي‘‘.

وأضافت أنه فور توجه موكب صالح من شارع الستين إلى بلدة سنحان، تم ملاحقته من قبل 20 مركبة عسكرية من ميليشيات الحوثي، وعند وصوله قرب قرية الجحشي تم إطلاق النيران نحو الموكب، قبل أن يتم اعتقال صالح وقتله بناء على أوامر من قائد ميليشيات الحوثي في صنعاء.

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