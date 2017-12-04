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«الجارديان»: الحوثيون قتلوا «صالح» بعد سعيه للسلام مع السعودية

«الجارديان»: الحوثيون قتلوا «صالح» بعد سعيه للسلام مع السعودية
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تواصل – سامر محمد:

اعتبرت صحيفة “الجارديان” البريطانية، أن الصراع في اليمن شهد تحولا دراماتيكيا باغتيال الرئيس السابق علي عبدالله صالح، على يد الحوثيين المدعومين من إيران، بسبب سعيه للسلام مع السعودية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحوثيين قتلوا “صالح” بعد تتبعه أثناء خروجه من صنعاء إلى مسقط رأسه في سنحان، مستخدمين 20 سيارة مصفحة.

وتوقعت الصحيفة، أن يصعد التحالف الذي تقوده السعودية من رد فعله، في ظل إصرار المملكة على التصدي للنفوذ الإيراني في اليمن.

وتحدثت عن أن إصرار الرياض على كسر شوكة الحوثيين زاد الشهر الماضي بعد إطلاق صاروخ مُصنع إيرانيا أطلق من مواقع للحوثيين باتجاه العاصمة الرياض.

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