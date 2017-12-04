«نيويورك تايمز»: الصراع في اليمن سيكون أكثر ضراوة بعد مقتل «صالح»

تواصل- سامر محمد:

توقع محللون في تصريحات لصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن يصبح الصراع في اليمن أكثر ضراوة، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على يد الحوثيين يزيد من تحطيم الآمال بشأن التوصل إلى حل للصراع.

وأبرزت الصحيفة تأكيد مسؤولين استخباريين أمريكيين يتابعون الوضع في اليمن مقتل الرئيس السابق.

وتحدثت الصحيفة عن أن مقتله قد يشعل قتالاً في اليمن بين مؤيدي الرئيس السابق وبين ميليشيا الحوثي التي أعلنت قتله.

ونقلت عن “أبريل لونجلي” المحللة البارزة المتخصصة في الشأن اليمني بمجموعة الأزمات الدولية أن الحرب ستصبح أكثر عنفا وضراوة بمقتله استنادا إلى المطالبات بالثأر والانتقام.