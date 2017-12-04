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بعد مقتل «صالح».. علماء اليمن: يجب التوحد ضد «صف الإمامة والغدر»

بعد مقتل «صالح».. علماء اليمن: يجب التوحد ضد «صف الإمامة والغدر»
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تواصل – واس:

قال وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية القاضي أحمد عطية، إن الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح أفضى إلى ربه، لكن الفرصة مواتية للعقلاء لاستغلال هذا الخطب الجلل، وذلك بالإنشاء الفوري لاصطفاف كبير يتجاوز الأحزاب، والخلافات؛ يكون خلف فخامة الرئيس هادي لقيادة صف الجمهورية ضد صف الإمامة والسلالة التي أذاقت الجميع العذاب، خصومها وحلفاءها معاً.

بدوره أوضح الشيخ عبدالله صعتر، عضو هيئة علماء اليمن وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، أن اليمنيين اليوم أمام خطر يهدد وجود الجميع، وشدد على أنه لا بد من مواجهته بصف موحد رغم الجراح والألم، وحذر أنه إذا لم يحدث ذلك فستصل إيران وميليشياتها إلى كل مسلم متمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ودعا الشيخ صعتر منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، وكل الدول الإسلامية والعلماء، والأحزاب والقبائل، ورجال الإعلام والنقابات والمنظمات والمواطنين إلى الوقوف صفا واحدا قبل أن يلحق الأحياء بمن قتلتهم إيران وميليشياتها.

وأكد الشيخ قاسم الحميدي، عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، أن الشعب اليمني في مرحلة ما بعد صالح بأمس الحاجة لتوحيد الصف ولم الشمل ضد الحوثيين ومليشياتهم من أجل يمن أفضل خال من العصابات والمليشيات تحت قيادة واحدة، يمن واحد بدون تفريق بين أبنائه، ودون النظر إلى سلالة أو مذهب أو منطقة، وإنما الجامع والرابط بيننا قيم ومبادئ الإسلام التي جاء بها نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم.

ودعا الشيخ الحميدي الشعب اليمني إلى التسامح والتغافر، ونسيان الماضي فنحن الآن أمام عدو واحد، ونحن أبناء اليوم، وأضاف الشيخ الحميدي أن الحوثي مخطئ حين يظن أنه بقتله الرئيس السابق سوف يسيطر ويستتب له الأمر بل إن الشعب اليمني سيتوحد أكثر تحت قيادته الشرعية وسوف لن يزيده ذلك إلا مضيا نحو هدفه.

أما الشيخ عبدالواحد الراجحي، عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، فطالب الرئيس هادي أن يلتقط هذه اللحظة المهمة لإعلان مصالحة وطنية واعتبار جماعة الحوثي هي عدو لكل اليمنيين.

ووجه الشيخ الراجحي نداء لقيادة المؤتمر التي توالي صالح أن تعلن استجابتها لهذه المصالحة، واعتبار الجميع في معركة واحدة ضد مليشيات الحوثي، وبدء مرحلة جديدة من مقاومة الانقلاب.

كما وجه الراجحي نداءه للقوى الوطنية أن تطوي صفحة الماضي الموجعة والشروع في مرحلة جديدة يصوب فيها السلاح نحو مليشيات ايران وختم الراجحي تصريحه بالقول : علينا أن نرتقي بخطابنا ونترك لغة الانتقام ونتكلم كرجال دولة لا رجال حزب وجماعة.

من ناحيته، شدد الشيخ جمال السقاف، عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن، على أن واجب اليمنيين اليوم، أكثر من أي وقت مضى، أن يلتفوا حول قيادتهم الشرعية، وأن لا يلتفتوا إلى خلافاتهم التي لاترقى إلى مستوى مايخبئه لهم الحوثيون من الذلة والمهانة، ونبّه أن ما أظهروه في السنتين الماضيتين من تجريف للحياة اليومية، من اغتيالات واعتقالات وتفجيرات، ماهو إلا جزء من مشروعهم الطائفي القائم على العنصرية والسلالية المقيتة. وعليه يجب على كل اليمنيين كل من موقعه، التحشيد والمقاومة لهذه المليشيات بكل ما أوتوا.

ودعا التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية إلى الوقوف مع الشعب اليمني أكثر من أي وقت مضى، حفظاً للجوار، وحفاظا على الأمن القومي للخليج ككل، من وصول يد إيران وبسطها على اليمن كاملاً.

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