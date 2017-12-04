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قراء «تايم» الأمريكية يختارون «ولي العهد» شخصية العام 2017

قراء «تايم» الأمريكية يختارون «ولي العهد» شخصية العام 2017
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تواصل – فريق التحرير:

حصل ولي العهد محمد بن سلمان على نسبة 24% من نسبة تصويت قراء موقع صحيفة “تايم” الأمريكية لاختيار شخصية عام 2017 على مستوى العالم.

واستطاع ولي العهد، تجاوز هيلاري كلينتون وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، وجاستن ترودو رئيس وزراء كندا على 4% من أصوات القراء، فيما حصل كل من الرئيس الفرنسي ماكرون والروسي بوتين على 3%، أما دونالد ترمب فحاز على 2% من الأصوات.

كانت الـ”تايم” قد وضعت معيارا للتصويت الإلكتروني، وهو اختيار شخصية العام التي كان لها أكبر تأثير في الأشهر الاثني عشر الماضية، حيث كان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد فاز بها العام الماضي 2016، فيما فاز عام 2015 السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز.

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