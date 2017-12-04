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«مدني أبها» ينتشل جثمان سائق شيول سقط في منحدر

«مدني أبها» ينتشل جثمان سائق شيول سقط في منحدر
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تواصل – فريق التحرير:

قال المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسیر، محمد بن عبدالرحیم العاصمي ‘‘إن فرق الدفاع المدني في أبها انتشلت، صباح أمس الاثنین، جثمان سائق شیول من جنسیة آسیوية، بعد سقوط الشیول من مرتفع جبلي يقع بعد منتزه عسیر الوطني بطريق أبھا، حي الشرف بإصدار تھامة، وانقلابه‘‘.

وأضاف العاصمي، أنه تم استخراج الجثمان بواسطة الحبال والنقالة إلى موقع تمركز الآلیات، ومن ثم نقله للمستشفى لاستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسیق مع الجھة الأمنیة المختصة.

وكان مدني أبھا تلقى بلاغا بسقوط شیول لإحدى الشركات الوطنیة في منطقة جبلیة وعرة ومنحدرات لا تصل لھا الآلیات وعلى مسافة 500 متر تقريبا، ما نتج عنه وفاة السائق.

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