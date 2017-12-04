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في أول رد على مقتله.. أسرة «صالح» تتوعد الحوثيين بالانتقام وتدعو للثأر
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تواصل – فريق التحرير:

توعدت أسرة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، بالانتقام من الحوثيين لقتلهم “صالح” في عملية غادرة قرب العاصمة صنعاء.

ونشر توفيق صالح عبدالله صالح آل عفاش، ابن شقيق الرئيس اليمني الراحل، تدوينة على موقع “فيسبوك”، اليوم الاثْنَيْنِ، توعد فيها الحوثيين “برد قوي” بعد مَقْتَل عمه صالح.

وقال إن “الشرارة لن تنطفئ”، مُشَدّداً على أن “أبواب جهنم فتحت على الحوثيين”. كما أكَّدَ في تدوينته أن “الشعب اليمني بالمرصاد لجماعة الحوثي في كل محافظات اليمن”.

بدوره، دَعَا صلاح نجل علي عبدالله صالح، اليمنيين وأنصار والده إلى الثأر من جماعة الحوثي، وقال صلاح، في سلسلة تدوينات على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”، إن الثأر لوالده هو ثأر لكل يمني، مضيفاً: “يا شعب.. الثأر الثأر”.. وَتَابَعَ “قاتلوهم أين مَا وجدوا.. تحركوا”.

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