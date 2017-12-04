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إعلان عن قطة مفقودة يثير الجدل.. وصاحبها يعلن مكافأة 10 آلاف ريال لمن يجدها

إعلان عن قطة مفقودة يثير الجدل.. وصاحبها يعلن مكافأة 10 آلاف ريال لمن يجدها
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد موقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر” خبراً عن فقدان قطة لأحد الأشخاص، واعداً بتقديم مكافأة مالية قدرها 10 آلاف ريال لمن يجدها.

وأثار الإعلان ردود أفعال متباينة بين رواد مواقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ بين ساخر وآخر يتمنى أن يجدها؛ نَظَرَاً لقيمة المكافأة الكبيرة لمن يدلي بمعلومات عن القطة.

وعلقت مغردة بقولها: “ناس تدخل السجن عشان مبلغ مثل هذا، وناس تنطرد من بيتها عشان إيجار لم يتم دفعه، وأنت مبلغ عشان قطة لهدرجة الفلوس سهل جيبتها ودفعها كذا!”، بينما قَالَ آخر رد آخر قَائِلاً: “10 آلاف يروح يشتري فيها قطتين أزين له”.

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