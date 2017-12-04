شاب يتعمد إتلاف سيارة حديثة بالمدينة (فيديو)

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وثق مقطع فيديو متداول قيام شخص بإتلاف سيارة حديثة عمداً، وذلك بجعلها تسير بسرعة عالية في أحد الشوارع الجانبية، حيث اصطدمت بمطب؛ مِمَا نَتَجَ عنه أضرار بليغة بها نَتِيجَة الاصطدام.

وظهر في المقطع، الذي تم تصويره في المدينة الْمُنَوَّرَة، شاب قَامَ بضبط “الجير” الأوتوماتيك على السرعة العَالِية، وقام بالضغط على دوّاسة البنزين بوضع شيء ثقيل عليها، ثم أطلقها تتحرك بسرعة، مُوَجّهَاً إياها في طريق مطب عالٍ عمداً؛ مَا جَعَلها تصطدم به، ثم ترتفع وتهوي إلى الأرض، حيث سُمع وقع الاصطدام.

وأثار المقطع، استغراب واستنكار المتابعين؛ فمنهم من توقع أن السبب الحصول على تأمين، بينما رأى أن مَا حدث سببه أن السيارة ليست ملكاً له، وربما أراد الانتقام من صاحبها.