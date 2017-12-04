الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

الإرهابي عبدالملك الحوثي يعترف بقتل الرئيس اليمني السابق

الإرهابي عبدالملك الحوثي يعترف بقتل الرئيس اليمني السابق

«مستشار رئيس الوزراء اليمني» يُعلن مقتل «عبد الله صالح»

«مستشار رئيس الوزراء اليمني» يُعلن مقتل «عبد الله صالح»

إحالة منظمي «عرض الأزياء بالرياض» إلى النيابة

إحالة منظمي «عرض الأزياء بالرياض» إلى النيابة

«الأمر بالمعروف» تُعلن الإجراء المُتَّخذ مع عضويها بعد مقطع التجمهر

«الأمر بالمعروف» تُعلن الإجراء المُتَّخذ مع عضويها بعد مقطع التجمهر

شاب يتعمد إتلاف سيارة حديثة بالمدينة (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو متداول قيام شخص بإتلاف سيارة حديثة عمداً، وذلك بجعلها تسير بسرعة عالية في أحد الشوارع الجانبية، حيث اصطدمت بمطب؛ مِمَا نَتَجَ عنه أضرار بليغة بها نَتِيجَة الاصطدام.

وظهر في المقطع، الذي تم تصويره في المدينة الْمُنَوَّرَة، شاب قَامَ بضبط “الجير” الأوتوماتيك على السرعة العَالِية، وقام بالضغط على دوّاسة البنزين بوضع شيء ثقيل عليها، ثم أطلقها تتحرك بسرعة، مُوَجّهَاً إياها في طريق مطب عالٍ عمداً؛ مَا جَعَلها تصطدم به، ثم ترتفع وتهوي إلى الأرض، حيث سُمع وقع الاصطدام.

وأثار المقطع، استغراب واستنكار المتابعين؛ فمنهم من توقع أن السبب الحصول على تأمين، بينما رأى أن مَا حدث سببه أن السيارة ليست ملكاً له، وربما أراد الانتقام من صاحبها.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

شاهد.. كيف نجا سائق دراجة نارية من الدهس قبل لحظات من تحطمها؟

شاهد.. كيف نجا سائق دراجة نارية من الدهس قبل لحظات من تحطمها؟

وفاة وإصابة 8 إثر اصطدام مركبتين بجدة

وفاة وإصابة 8 إثر اصطدام مركبتين بجدة

حائل.. وفاة شخص وإصابة آخر في تصادم مركبتين

حائل.. وفاة شخص وإصابة آخر في تصادم مركبتين

متحدث «العمل»: المقطع المتداول لتعنيف أطفال وقع خارج المملكة

متحدث «العمل»: المقطع المتداول لتعنيف أطفال وقع خارج المملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات
تقارير وحوارات

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات

المزيد
ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟
مقالات

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟

المزيد
عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)
تقارير وحوارات

عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)

المزيد
الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً
تقارير وحوارات

الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>