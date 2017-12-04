أفضل أجهزة «لاب توب كروم بوك» تم إطلاقها خلال 2017 (صور)

تواصل – وكالات:

أصبح لنظام تشغيل “كروم” وجود قوي بعد سنوات قليلة من إطلاقه، وهناك أجهزة لاب توب متنوعة تعمل من خلال نظام “كروم”، التابع لشركة جوجل تحمل مواصفات مُهِمَّة وحديثة، وتأتي بأسعار متوسطة.

وإذا كنت تفكر في شراء لاب توب من نوعية “كروم بوك” فنرصد لك بعض الخيارات المميزة فيما يلي:

1 – لاب توب Acer Chromebook 15

يَأْتِي لاب توب أيسر بشاشة بقياس 15.6 بوصة بدقة 1080×1920 بيكسل من نوعية IPS LCD، وتتوفر بخيارين أحدهما يدعم اللمس، بِالإِضَافَةِ إلى معالج Pentium رباعي النواة من إنتل مع معالج رسومي Intel HD Graphics 400، وبطارية قوية تعمل لمدة ساعات.

2- لاب توب Google Pixelbook

قررت جوجل إطلاق لاب توب بتصميم أنيق مع بمفاتيح كبيرة، وشاشة تعمل باللمس بحجم 12.3 بوصة، بالإضافة إلى معالج إنتل كور i5 أو i7، مع رام 16GB ومساحة تخزين تصل إلى 512 GB.

HP Chromebook 14 – 3

يضم لاب توب HP معالج إنتل Intel® Celeron N2840، وذاكرة عشوائية 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية 32 جيجابايت من نوع SSD، وبطارية تعمل حتى 9 ساعات و15 دقيقة، ومعالج رسومات من نوع Intel HD Graphics.