الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

الإرهابي عبدالملك الحوثي يعترف بقتل الرئيس اليمني السابق

الإرهابي عبدالملك الحوثي يعترف بقتل الرئيس اليمني السابق

«مستشار رئيس الوزراء اليمني» يُعلن مقتل «عبد الله صالح»

«مستشار رئيس الوزراء اليمني» يُعلن مقتل «عبد الله صالح»

إحالة منظمي «عرض الأزياء بالرياض» إلى النيابة

إحالة منظمي «عرض الأزياء بالرياض» إلى النيابة

«الأمر بالمعروف» تُعلن الإجراء المُتَّخذ مع عضويها بعد مقطع التجمهر

«الأمر بالمعروف» تُعلن الإجراء المُتَّخذ مع عضويها بعد مقطع التجمهر

اليمن.. تفاصيل وصور جديدة للحظة مقتل «صالح» قرب مسقط رأسه

اليمن.. تفاصيل وصور جديدة للحظة مقتل «صالح» قرب مسقط رأسه
1

تواصل – فريق التحرير:

أكدت مصادر مُطَّلِعَة أن الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، تعرض لعملية غدر من قبل ميليشيات الحوثي الانقلابية؛ أَدَّتْ إلى مَقْتَله، اليوم الاثْنَيْنِ، بعد إقناعه بالخروج من منزله في صنعاء إلى مسقط رأسه في سنحان جنوب العاصمة.

وأَظْهَرَت مجموعة من الصور الجديدة لحظة انقضاض المسلحين الحوثيين على سيارته حيث كَانُوا يترصدونه، في تباب مُرْتَفِعَة وعدة سيارات قطعت الطريق عليه.

وأَضَافَت المصادر، وَفْقَاً لـ”العَرَبِيّة نت”، أن وساطة قبلية استطاعت إقناع صالح بالخروج من منزله في صنعاء إلى مسقط رأسه بمديرية سنحان جنوب صنعاء، ووافق الحوثيون على ذلك وأعطوه “الأمان” (بموجب العرف القبلي اليمني فإن ذلك تعهد بعدم المساس بحياته، ومن يخون العهد يرتكب “عيباً أسود”).

وخرج الرئيس السابق من صنعاء بسيارة واحدة فقط مع نجله وقياديين اثْنَيْنِ من حزبه، وما إن وصلت سيارته إلى منطقة سيان على بعد كيلومترات من قرية بيت الأحمر في سنحان التي كان متوجهاً إليها، حتى قطعت عليه الطريق سبع سيارات مليئة بالمسلحين الحوثيين، وكان العشرات منهم على جانبي الطريق في تباب مُرْتَفِعَة، بِحَسَبِ المصادر.

وَتَابَعَت المصادر أن السيارات التي كانت تقل صالح ومرافقيه لم تستطع الهروب؛ لِأنَّ السيارات السبع قطعت الطريق عليهم تَمَامَاً”.

كما أوضحت المصادر أن ميليشيات الحوثي أنزلت الرئيس السابق ومرافقيه من سيارتهم، ثم أتتهم أوامر عبر الهاتف بتصفيته، فأَطْلَقُوا النار على بطنه ورأسه بما يقارب 35 طلقة.

وأشارت تقارير إلى أن مصير كل من طارق صالح، نجل ابن شقيق الرئيس السابق المقتول، وأيضاً عارف زوكا الأمين العام لحزب المؤتمر اللذين كانا متواجدين مع صالح، مازال غامضاً، كما أصيب نجل صالح خالد بجروح، وتم أسره من قبل الميليشيات الحوثية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

بعد مقتل «صالح».. علماء اليمن: يجب التوحد ضد «صف الإمامة والغدر»

بعد مقتل «صالح».. علماء اليمن: يجب التوحد ضد «صف الإمامة والغدر»

مصادر: الحوثيون ينفذون مجازر بصنعاء.. وإعدامات ميدانية لمؤيدي «صالح»

مصادر: الحوثيون ينفذون مجازر بصنعاء.. وإعدامات ميدانية لمؤيدي «صالح»

في أول رد على مقتله.. أسرة «صالح» تتوعد الحوثيين بالانتقام وتدعو للثأر

في أول رد على مقتله.. أسرة «صالح» تتوعد الحوثيين بالانتقام وتدعو للثأر

اليمن.. مجاميع من أتباع «صالح» تنضم إلى قوات الشرعية

اليمن.. مجاميع من أتباع «صالح» تنضم إلى قوات الشرعية

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات
تقارير وحوارات

مربية الأجيال هدى الوسيدي لـ«تواصل»: المعلمة صاحبة مهمة نبيلة ومؤتمنة على الطالبات

المزيد
ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟
مقالات

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟

المزيد
عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)
تقارير وحوارات

عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)

المزيد
الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً
تقارير وحوارات

الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً

المزيد

التعليقات (١)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>