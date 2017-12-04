بعد مقتل «صالح».. الرئيس اليمني: صنعاء ستنتصر على الميليشيات وستبقى عربية

تواصل – فريق التحرير:

ألقى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، كلمة منذ قليل على خلفية مقتل الرئيس السابق على عبدالله صالح، قال فيها: ‘‘نعزي الشعب اليمني على مقتل الرئيس السابق، وندعو اليمنيين إلى الانتفاضة في وجه ميليشيات الحوثي‘‘.

وأكد هادي في كلمته، أنه يراهن على انحياز الشعب لجانب الشرعية، مضيفا أن صنعاء انتفضت لعروبتها وستنتصر، فالعدو أصبح واضحا بعد مقتل الرئيس اليمني السابق.

وكشف أن الجيش المرابط على حدود صنعاء سيدعم الانتفاضة، قائلا: ‘‘سنضع أيدينا بأيدي بعضنا للقضاء على ميليشيا الحوثي الإرهابية‘‘.

ودعا الرئيس اليمين خلال كلمته، قيادات حزب المؤتمر الشعبي للتوحد خلف الشرعية.