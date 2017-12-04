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«القمر العملاق» يزين سماء المملكة وعدد من دول العالم (صور)

«القمر العملاق» يزين سماء المملكة وعدد من دول العالم (صور)
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تواصل – فريق التحرير:

شهدت سماء عدد من دول العالم، مساء أمس، وقوع القمر بمرحلة البدر المكتمل، وَهُوَ يمثل البدر العملاق الوحيد في هذه السنة.

وكما هو متعارف فإن “السوبر مون” هو بدر القمر لشهر ربيع الأول الْجَارِي، حيث زين سماء المملكة وسموات عدد من دول العالم مع غروب شمس الأحد.

ويضيء وجه القمر بنسبة 99.9%، ويكون على مقربة من نجم الدبران، وَهُوَ البدر الأخير لِهَذَا العام، ويعرف ببدر الليالي الباردة الطويلة، حيث إن شهر ديسمبر هو الشهر الَّذِي يبلغ فيه الشتاء أقصاه فلكياً فيكون يوم 23 ديسمبر أَطْوَل ليل وأقصر نهار على مدار العام.

وهذا هو السوبر مون الوحيد لِهَذَا العام، حيث يكون القمر في أقرب نقطة له بالنسبة للأرض (أقل من 360 ألف كم)، فيبدو أكبر قليلاً بــ7%، وأكثر إشراقاً بـ16% من البدر المعتاد.

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