حزب المؤتمر اليمني: سنعلن عن خليفة «صالح» قريباً

تواصل – فريق التحرير:

أعلن حزب المؤتمر الشعبي اليمني أنه سيتم الإعلان عن خليفة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، في الأيام المقبلة، بِحَسَبِ قناة “العَرَبِيّة”.

وَأكَّدَ أمين عام حزب المؤتمر أن قتل صالح أشعل غضب اليمنيين ضد الحوثيين.