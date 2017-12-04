توجيه بإنشاء مبنيين لطالبات الكلية الجامعية بالقنفذة

تواصل – واس:

وجه مدير جامعة أم القرى الدكتور بكري بن معتوق عساس بإِنْشَاء مبنيين مستعجلين للفصول الدراسية لطالبات الكلية الجامعية بالقنفذة في غضون 120 يَوْمَاً لتوفير الجو الملائم للبيئة التعليمية، وذلك في الأرض المخصصة للجامعة بمحاذات مباني كلية الطب.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الاثْنَيْنِ، لمباني كليات الطب، والعلوم الصحية، والهندسة، والحاسب الآلي، بِالإِضَافَةِ إلى الكلية الجامعية بالقنفذة بشطري الطلاب والطالبات، التي رافقه فيها المتحدث الرسمي للجامعة الدكتور ياسر القحطاني، وعمداء العمادات المساندة، ومسؤولو التشغيل والصيانة.

وكان في استقبال مدير جامعة أم القرى عمداء كليات فرع الجامعة بالقنفذة، حيث اطَّلَعَ على تجهيزات الكليات المختلفة التعليمية والإدارية والخدمية.

وقال مدير الجامعة عقب جولته التفقدية: “إن الجامعة سخرت كافة طاقاتها وإمكاناتها البشرية والتقنية مِنْ أَجْلِ تقديم أرقى خدماتها التعليمية للطلاب والطالبات، وتذليل جميع العقبات أمام مسيرتهم التعليمية، وتوفير الأجواء التي تمكنهم من تحصيلهم العلمي”.

وَنَوَّهَ عساس بالرعاية الكريمة والدعم السخي الذي حظيت وتحظى به من قبل الحكومة الرشيدة – أيدها الله – لافتاً إلى أن جولته التفقدية أتت للوقوف بشكل مباشر على مباني فرع الجامعة بالقنفذة.

وأَضَافَ أنه استحدث مُؤخَّرَاً مباني كليات الطب بشطري الطلاب والطالبات والحاسب الآلي طالبات التي تم توفير أحدث التقنيات والكوادر البشرية فيها من أعضاء هَيْئَة تدريس وموظفين، مُشِيرَاً إلى أن فرع الجامعة بالقنفذة يحتوي على 15 قسماً أكاديمياً يلتحق بها نحو 17 ألف طالب وطالبة.

بَعْدَ ذَلِكَ عَقَد لقاءً مفتوحاً مع بناته الطالبات عبر الشبكة التلفزيونية المغلقة، وكذلك حضر لقاءً مباشراً مع أبنائه الطلاب بحضور محافظ القنفذة فضا البقمي، وعمداء الكليات، بفرع الجامعة بالقنفذة.