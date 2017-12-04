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شاهد.. مواطن يحاول قطع شجرة من الطريق العام

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر شخصاً يحاول سرقة شجرة من الطريق العام، بواسطة عمالة باكستانية.

مصور المقطع هو الناشط على “تويتر” عز بن فهد، حيث نشره على حسابه الرسمي، قائلاً إن الواقعة حدثت قبالة منزله، حيث أحضر مواطن عمالة باكستانية وطلب منهم قص إحدى الأشجار الواقعة في الطريق العام وتحميلها على سيارة نقل أتى بها، والمفارقة أن العمال رفضوا الأمر، قائلين إن قطع الأشجار من الطريق العام أمر ممنوع.

ونزل مصور المقطع ليحاور المواطن صاحب الواقعة، دون أن يظهر وجهه، لكيلا ينتبه إلى قيامه بالتصوير، ودار بينهما حديث عكس إصرار المواطن على تبرير فعلته، فعلق مصور المقطع قائلاً: “إن البعض يتعامل مع الممتلكات العامة في الشارع كأنها غنائم مستباحة، معتبراً أن هذا جزء من الفساد”.

 

 

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