طبيب ينبّه: أدوية «السعال» قد تصيب الأطفال بـ«التسمم»

تواصل – وكالات:

نصح أحد الأطباء الآباء بِتَجَنُّبِ تقديمهم شراب السعال لأطفالهم، كحل سريع لشفائهم.

وحذَّر الدكتور أوليفر بيفينجتون، وَهُوَ طبيب كبير مسجل في طب الأطفال بمُسْتَشْفَى “ساوثهامبتون” البريطانية للأطفال، من أن الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، مثل أدوية السعال، قد تكون سامة إذا استهلكت بجرعات كبيرة.

وأَضَافَ: “خلاصة القول، إنه لا يوجد على الإطلاق أَي دليل، على أن أدوية السعال ذات فاعلية، كما أن هناك عدداً محدوداً من البحوث التي تتحدث عن استخدامها، بل وربما قد تسبب ضرراً للأطفال أكثر من شفائهم”، بِحَسَبِ صَحِيفَة “ديلي ميل” البريطانية.

وَشَدَّد دكتور “بيفينجتون” على أنه يجب على الآباء تجنب شراب السعال للأطفال، مع إعطائهم العسل التقليدي والليمون كبديل له، مُشِيرَاً إلى أن الأطفال، الذين هم أقل من ست سنوات، معرضون بشكل خاص لمخاطر شراب السعال.

ونبَّه الطبيب البريطاني من أن الكثير من أدوية السعال والبرد، تحتوي على مكونات نشطة، مثل مضادات الاحتقان الأنفية ومضادات “الهيستامين”، و”مكثفات السعال”، التي قد تكون لها آثار ضارة بجرعات كبيرة على الأطفال.