متحدث «الإسكان»: وحدات جدة متنوعة وسيُعلن عن تفاصيل المرحلة الأولى قريباً

تواصل – فريق التحرير:

أَوْضَحَ المتحدث الرسمي لوزارة الإِسْكَان سيف السويلم أن المنتجات السكنية في مدينة جدة ستكون متنوعة بين فيلل وشقق، كبقية المدن، وسيعلن عن تفاصيل المرحلة الأولى منها قريباً.

جاء ذلك رداً من متحدث الإِسْكَان، اليوم الاثْنَيْنِ، على مغرد استفسر بِشَأْنِ منتجات مدينة جدة السكنية، وهل هي فيلات أم شقق؟

وأَضَافَ السويلم عبر حسابه بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”: “أن معارض الحجز والمعاينة للوحدات السكنية تواصل استقبال المستفيدين الذين تم التخصيص لهم ضمن برنامج سكني على مستوى 7 مدن”.