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بحضور نائب أمير مكة و«سليمان الراجحي».. تدشين أكبر مزرعة سمكية على البحر الأحمر (فيديو وصور)

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تواصل – فريق التحرير:

دشن الأمير عبدالله بن بندر، نائب أمير منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، أحد أضخم مشروعات الاستزراع السمكي في العالم على شاطئ البحر الأحمر “رد سي باس”، وذلك بحضور الشيخ سليمان الراجحي، المستثمر الرَئِيسِيّ بالمشروع.

ويضم المشروع 25 مزرعة بحرية بطاقة إِنْتَاجية 100 ألف طن من الأسماك سَنَوِيّاً، وأسهم في توظيف 497 شاباً وشابة من أبناء محافظة الليث والمراكز المحاورة لها، وَهُوَ من أكبر المشاريع في العالم، وحصل على المركز الأول في أفضل الممارسات العالمية في استزراع الأسماك، ويهدف إلى التنمية في المناطق الساحلية.

ويتكون المشروع من وحدات العناية بأمهات الأسماك، ووحدة إِنْتَاج اليرقات، ومزارع تربية الأسماك باستخدام الأقفاص العائمة، إلى جانب مصانع تجهيز وتعبئة الأسماك، إِضَافَةً إلى مصنع متخصص لإِنْتَاج الأعلاف.

بِدَوْرِهِ، نشر حساب الشيخ سليمان الراجحي على “تويتر” مقطع فيديو لجزء من حوار أجراه “الشيخ” مع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر خلال زيارته للمشروع.

وخلال الحوار قَالَ نائب أمير مَكَّة: إن الشيخ سليمان الراجحي من الناس المُبَادَرَة دَائِمَاً بالمشاريع المميزة، ومثال يحتذى به ومدرسة للجميع، بينما رد الشيخ: “دولتنا دعمتنا دعماً منقطع النظير وأصبح لزاماً علينا أن نعمل وننتج ونُغني بلدنا، فالوطن والمواطنون لهم حق علينا”.

 

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