«الحج والعمرة» تنظم الورشة الثانية للنظام الإلكتروني الموحد لحجاج الخارج

تواصل – واس:

نظمت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثْنَيْنِ، ورشة العمل الثَّانِية للنظام الإِلِكْتُرُونِيّ الموحد لخدمه الحجاج، بِرِعَايَةِ مَعَالِي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وبحضور نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وذلك في فندق هيلتون المؤتمرات بمكة الْمُكَرَّمَة، بمشاركة عدد من الجهات الحُكُومِيّة والأهلية.

وقدم نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، في بداية الورشة، شكره للقيادة الرشيدة على مَا توليه من رعاية واهتمام لضيوف الرحمن، يجسده واقع الحرمين الشريفين والمشاعر المُقَدَّسَة، التي تشهد في كل عام مشروعات تخدم الحجاج والمعتمرين والزوار، مُؤكِّدَاً أن عقد ورشة العمل الثَّانِية للنظام الموحد للحجاج، يَأْتِي استكمالاً لورشة العمل الأُولَى التي نظمتها الوزارة الأسبوع الماضي.

وأَوْضَحَ نائب وزير الحج والعمرة أهم عناصر تحقيق رؤية 2030 فيما يتعلق ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وَهُوَ التنسيق والتكامل بين قطاعات الدولة حيث إن جميع الجهات المعنية من القِطَاعَين العام والخاص تتشارك في تحقيق هذه الرؤية، مُبَيِّنَاً جهود الوزارة في تنفيذ الخدمات الإِلِكْتُرُونِيّة الخاصة بأَعْمَال الحج والعمرة، مُؤكِّدَاً سعي الوزارة وجميع القطاعات الأُخْرَى المشاركة معها في أن يكون النظام الإِلِكْتُرُونِيّ الموحد للحجاج العمود الفقري لأَعْمَال الحج والعمرة.

واستعرض مَعَالِي نائب وزير الحج والعمرة المحاور الأربعة التي ستناقش خلال الورشة، وهي: “تأشيرات الحج”، و”تأشيرات العَمَالَة الموسمية”، و”الاستقبال والمغادرة”، و”الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر المُقَدَّسَة، ومكة الْمُكَرَّمَة، والمدينة الْمُنَوَّرَة”، وذلك ضمن مجهودات الوزارة الحثيثة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج وتيسير وتوحيد الإِجْرَاءَات وتضمينها في باقة الخدمات، بحيث تتكامل المعلومات بين جميع الجهات المشاركة في أَعْمَال الحج.