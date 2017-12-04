الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

الإرهابي عبدالملك الحوثي يعترف بقتل الرئيس اليمني السابق

الإرهابي عبدالملك الحوثي يعترف بقتل الرئيس اليمني السابق

«مستشار رئيس الوزراء اليمني» يُعلن مقتل «عبد الله صالح»

«مستشار رئيس الوزراء اليمني» يُعلن مقتل «عبد الله صالح»

إحالة منظمي «عرض الأزياء بالرياض» إلى النيابة

إحالة منظمي «عرض الأزياء بالرياض» إلى النيابة

«الأمر بالمعروف» تُعلن الإجراء المُتَّخذ مع عضويها بعد مقطع التجمهر

«الأمر بالمعروف» تُعلن الإجراء المُتَّخذ مع عضويها بعد مقطع التجمهر

«الحج والعمرة» تنظم الورشة الثانية للنظام الإلكتروني الموحد لحجاج الخارج

«الحج والعمرة» تنظم الورشة الثانية للنظام الإلكتروني الموحد لحجاج الخارج
0

تواصل – واس:

نظمت وزارة الحج والعمرة، اليوم الاثْنَيْنِ، ورشة العمل الثَّانِية للنظام الإِلِكْتُرُونِيّ الموحد لخدمه الحجاج، بِرِعَايَةِ مَعَالِي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، وبحضور نائبه الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وذلك في فندق هيلتون المؤتمرات بمكة الْمُكَرَّمَة، بمشاركة عدد من الجهات الحُكُومِيّة والأهلية.

وقدم نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، في بداية الورشة، شكره للقيادة الرشيدة على مَا توليه من رعاية واهتمام لضيوف الرحمن، يجسده واقع الحرمين الشريفين والمشاعر المُقَدَّسَة، التي تشهد في كل عام مشروعات تخدم الحجاج والمعتمرين والزوار، مُؤكِّدَاً أن عقد ورشة العمل الثَّانِية للنظام الموحد للحجاج، يَأْتِي استكمالاً لورشة العمل الأُولَى التي نظمتها الوزارة الأسبوع الماضي.

وأَوْضَحَ نائب وزير الحج والعمرة أهم عناصر تحقيق رؤية 2030 فيما يتعلق ببرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وَهُوَ التنسيق والتكامل بين قطاعات الدولة حيث إن جميع الجهات المعنية من القِطَاعَين العام والخاص تتشارك في تحقيق هذه الرؤية، مُبَيِّنَاً جهود الوزارة في تنفيذ الخدمات الإِلِكْتُرُونِيّة الخاصة بأَعْمَال الحج والعمرة، مُؤكِّدَاً سعي الوزارة وجميع القطاعات الأُخْرَى المشاركة معها في أن يكون النظام الإِلِكْتُرُونِيّ الموحد للحجاج العمود الفقري لأَعْمَال الحج والعمرة.

واستعرض مَعَالِي نائب وزير الحج والعمرة المحاور الأربعة التي ستناقش خلال الورشة، وهي: “تأشيرات الحج”، و”تأشيرات العَمَالَة الموسمية”، و”الاستقبال والمغادرة”، و”الخدمات المقدمة للحجاج في المشاعر المُقَدَّسَة، ومكة الْمُكَرَّمَة، والمدينة الْمُنَوَّرَة”، وذلك ضمن مجهودات الوزارة الحثيثة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج وتيسير وتوحيد الإِجْرَاءَات وتضمينها في باقة الخدمات، بحيث تتكامل المعلومات بين جميع الجهات المشاركة في أَعْمَال الحج.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«الزكاة والدخل» تنظم ورشة عمل لقطاع المقاولات عن القيمة المُضافة

«الزكاة والدخل» تنظم ورشة عمل لقطاع المقاولات عن القيمة المُضافة

الرياض.. تنظيم «ورشة عمل» لإعداد بطاقة أداء وظيفي للمرشدة بتعليم البنات

الرياض.. تنظيم «ورشة عمل» لإعداد بطاقة أداء وظيفي للمرشدة بتعليم البنات

«الحج والعمرة» تُخصص رقماً موحداً لخدمة الحجاج على مدار الساعة

«الحج والعمرة» تُخصص رقماً موحداً لخدمة الحجاج على مدار الساعة

دعوات لإنشاء هيئة وطنية للرقابة على الألعاب الإلكترونية بالمملكة

دعوات لإنشاء هيئة وطنية للرقابة على الألعاب الإلكترونية بالمملكة

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟
مقالات

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟

المزيد
عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)
تقارير وحوارات

عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)

المزيد
الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً
تقارير وحوارات

الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً

المزيد
تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الجدل على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!
تقارير وحوارات

تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الجدل على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>