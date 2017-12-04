تفاصيل مقتل «عبدالله صالح» في الطريق من صنعاء إلى مأرب ..(فيديو)

تواصل – الوكالات:

كشفت مصادر عن تفاصيل مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، اليوم الاثنين برصاص المتمردين الحوثيين بعد أن أهدروا دمه.

وقالت المصادر إن مجموعة من ميليشيات الحوثيين اعترضت 3 سيارات مصفحة رباعية الدفع كانت إحداها تقل “صالح” في منطقة خولان، وهي في طريقها من صنعاء إلى مأرب.

ولم يكشف المصدر عن مصير القيادات الأمنية التي كانت برفقة “صالح”، إلا أنها أكدت إصابة عارف الزوكي الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام وقبض عليه من قبل الحوثيين، طبقاً لموقع “آر تي” الروسي باللغة العربية.

وأظهر عدد من الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ، إصابة “صالح” برصاصة في رأسه، وقالت المصادر إن الرئيس اليمني السابق قتل برصاص قناصة، وتواترت عبر وسائل الإعلام إلقاء الحوثيين القبض على خالد علي عبد الله صالح نجل الرئيس اليمني السابق بعد إصابته.