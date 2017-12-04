بدء اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت

تواصل – واس:

بدأ وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، اجتماع الدورة الـ 144 تحضيراً لأعمال الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للدول الخليج العَرَبِيّة المقرر عقدها غَدَاً الثلاثاء.

ويرأس وفد المملكة العَرَبِيّة السعودية في الاجتماع مَعَالِي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.

وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي في كلمة افتتح بها الاجتماع، “إن مجلس التعاون لدول الخليج العَرَبِيّة مشروع دائم، تلتقي فيه إرادة الأعضاء لبناء مواطنة خليجية واحدة وقوية في مبادئها محافظة على استقلالها متطورة في تنميتها مستنيرة بتلازمها في التغيير، منسجمة مع مسار الاعْتِدَال العالمي وسخية في عطائها البشري والإِنْسَاني”.

وَأكَّدَ الشيخ صباح الخالد، أهمية الاجتماعات الخليجية لمواصلة مسيرة التعاون، والعمل المشترك خدمة لمصالح الشعب الخليجي ولمواجهة التحديات التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مُشَدّداً على ضرورة مسيرة التعاون بوصفه الذراع الخليجية الجماعية للتعامل مع قضايا الغد واصفاً إياه بـ “حضن المستقبل الواعد”.

ورحب الشيخ صباح خلال الكلمة بوزراء الخارجية دول مجلس التعاون والوفود الزائرة لدولة الكويت.

ويَأْتِي اجتماع وزراء خارجية دول الخليج العَرَبِيّ تحضيراً لاجتماع الدورة الـ 38 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العَرَبِيّ المقرر عقدها يوم غد الثلاثاء وبعد غد الأَرْبِعَاء.