أول «صورة» لسيارة الرئيس اليمني السابق كان يستقلها قبل مقتله

تواصل – وكالات:

تداولت وكالات ومواقع اعلامية صورة لسيارة الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، التي كان يستقلها قبيل مقتله على يد المتمردين الحوثيين الذين أحلوا دمه بعد الغاء التنسيق معهم، وطالبوا بتصفيته.

وتظهر الصورة سيارة لاندكروزر وهي تقف بجانب أحد الطرق، ويظهر بالجانب الأيمن لمقدمة السيارة أثار اطلاق نار او شظايا قذيفة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية “واس”، عن مصادر في حزب المؤتمر الشعبي، تأكيد مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح .

وكان المتمردون الحوثيون أعلنوا مقتل الرئيس اليمني السابق. وأكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام، أن “صالح” قتل في المعارك ضد الحوثيين في صنعاء، وأشارت المصادر ان مقتل صالح وقع في منطقة سنحان قرب العاصمة صنعاء، طالب مسؤول بحزب المؤتمر أنصاره بمقاومة ميليشيات الحوثي.

وأفادت مصادر أخرى أن “صالح” قتل وهو في طريقه إلى محافظة مأرب، وأكد علي البخيتي، الكاتب والسياسي اليمني، إن “الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح قتل على إحدى جبهات صنعاء وليس بتفجير منزله”.

وكتب “البخيتي”، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع “تويتر”، إن “الرئيس السابق صالح قتل أثناء مقاومته لمليشيات الحوثي السلالية”.