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وسائل إعلام يمنية: مقتل عدد من مرافقي «صالح».. وأنباء عن اعتقال نجله

وسائل إعلام يمنية: مقتل عدد من مرافقي «صالح».. وأنباء عن اعتقال نجله
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تواصل – وكالات:

قالت وسائل إعلام يمنية أن عددا من مرافقي الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، قد قتلوا خلال المعارك الأخيرة،كما أشارت الأنباء إلى اعتقال خالد نجل عبدالله صالح.

وكانت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي العام، أكدت أن الرئيس السابق “صالح” قتل في المعارك ضد الحوثيين في صنعاء، وأشارت المصادر إلى أن مقتل صالح وقع في منطقة سنحان قرب العاصمة صنعاء، فيما طالب مسؤول بحزب المؤتمر أنصاره بمقاومة ميليشيات الحوثي، وفقا لـ”العربية”.

وكان المتمردون الحوثيون أحلوا دم “صالح” بعد خروجه عليهم ومواجهتهم، بالقوات التابعة له، ونَشر الحوثيون صورا وفيديو زعموا أنها لجثة الرئيس اليمني السابق.

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