الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)
أقرا الخبر
خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

خلال جولته الميدانية.. نائب أمير مكة: إنشاء كلية بـ«العرضيات» العام المقبل (صور)

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية
أقرا الخبر
تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

تكريم 3 معلمين بالرياض رفضوا التمتع بإجازاتهم المرضية

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص
أقرا الخبر
وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

وفاة طالب ووافد مصري إثر تصادم سيارتين بالنماص

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات
أقرا الخبر
عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

عسير.. ضبط مخالفات صحية بمحل للأسر المنتجة ومصنع حلويات

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»
أقرا الخبر
أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

أهالي حائل يحتفلون بوصول أولى رحلات قطار «سار»

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري
أقرا الخبر
«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

«صحي الغيلانة» ينظم ندوة عن التوعية بالسكري

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية
أقرا الخبر
ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

ضبط ٦١٢٨ مخالفاً بالشرقية

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)
أقرا الخبر
سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

سحابة خضراء تغطي سماء تبوك (فيديو)

ترشيحاتنا

«مستشار رئيس الوزراء اليمني» يُعلن مقتل «عبد الله صالح»

«مستشار رئيس الوزراء اليمني» يُعلن مقتل «عبد الله صالح»

إحالة منظمي «عرض الأزياء بالرياض» إلى النيابة

إحالة منظمي «عرض الأزياء بالرياض» إلى النيابة

«الأمر بالمعروف» تُعلن الإجراء المُتَّخذ مع عضويها بعد مقطع التجمهر

«الأمر بالمعروف» تُعلن الإجراء المُتَّخذ مع عضويها بعد مقطع التجمهر

عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)

عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)

«الأمر بالمعروف» تكرم طالب مدرسة التحفيظ صاحب صورة «الدعاء لوالده المُتوفى» (صور)

«الأمر بالمعروف» تكرم طالب مدرسة التحفيظ صاحب صورة «الدعاء لوالده المُتوفى» (صور)
0

تواصل – فريق التحرير:

كرمت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة، اليوم، الطفلَ الذي تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوره وهو يدعو لأبيه المتوفى في مصلى مدرسة عاصم الابتدائية بمكة المكرمة.

وقدم “رئيس هيئة مكة المكرمة – الشيخ خالد العسيري” هدية تذكارية تقديراً لهذا السلوك الطيب الذي ظهر على الطالب برا بوالده، مؤكدا في حديث إلى الطلاب أن حق الوالدين عظيم، ومن الواجب على الأبناء البر بهم أحياء والدعاء لهم أمواتا، فيما حضر التكريم عضو التوعية والتوجيه الشيخ عبدالله حامد الزهراني وثلة من هيئة التعليم بالمدرسة.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لطفل في المرحلة الابتدائية يواظب على صلاة الضحى والدعاء بخشوع كل يوم، وعند سؤال قائد المدرسة له عن سر هذا العمل قال : “أدعو لوالدي المتوفى بدخول الجنة”.

وأظهرت الصورة المتداولة، التلميذ في المرحلة الابتدائية بمدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة وهو يجلس على سجادة الصلاة في المدرسة ويرفع يده بالدعاء لوالده المتوفى بدخول الجنة.

وقد تفاعل المغردون مع هذه الصورة ودعوا بالرحمة لوالد الطفل، معبرين عن سعادتهم بهذا العمل الطيب.

ومن الجدير بالذكر أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بصدد تنفيذ برنامج توعوي عن بر الوالدين في المحاضن التربوية.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

موقف مؤثر لطالب ابتدائي في إحدى مدارس تحفيظ القرآن بمكة

موقف مؤثر لطالب ابتدائي في إحدى مدارس تحفيظ القرآن بمكة

سرقة مال يتيم خلال إقامته في دار رعاية.. ومسؤول الدار: سنحل المشكلة

سرقة مال يتيم خلال إقامته في دار رعاية.. ومسؤول الدار: سنحل المشكلة

المدينة.. برنامج تدريبي لمنسوبي «الهيئة» للتعامل مع بلاغات الابتزاز

المدينة.. برنامج تدريبي لمنسوبي «الهيئة» للتعامل مع بلاغات الابتزاز

بالتنسيق بين «الهيئة» وشرطة عسير.. الإطاحة بشاب ابتز فتاة بعد اختراق حسابها

بالتنسيق بين «الهيئة» وشرطة عسير.. الإطاحة بشاب ابتز فتاة بعد اختراق حسابها

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟
مقالات

ما الذي يفعله رجل القانون سمو الأمير محمد بن سلمان؟

المزيد
عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)
تقارير وحوارات

عرض الأزياء المختلط بالرياض.. تناقضات «السليمان» و«سِر» الإطاحة به (صور)

المزيد
الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً
تقارير وحوارات

الطباخ «الأسمري» لـ«تواصل»: ظروفي حرمتني من التعليم.. وعوّضني ربي خيراً

المزيد
تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الجدل على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!
تقارير وحوارات

تعقيدات رمز الدخول في «طاقات» يُثير الجدل على «تويتر».. ومطالبات بإلغائه!!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>