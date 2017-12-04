«الأمر بالمعروف» تكرم طالب مدرسة التحفيظ صاحب صورة «الدعاء لوالده المُتوفى» (صور)

تواصل – فريق التحرير:

كرمت إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمكة المكرمة، اليوم، الطفلَ الذي تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صوره وهو يدعو لأبيه المتوفى في مصلى مدرسة عاصم الابتدائية بمكة المكرمة.

وقدم “رئيس هيئة مكة المكرمة – الشيخ خالد العسيري” هدية تذكارية تقديراً لهذا السلوك الطيب الذي ظهر على الطالب برا بوالده، مؤكدا في حديث إلى الطلاب أن حق الوالدين عظيم، ومن الواجب على الأبناء البر بهم أحياء والدعاء لهم أمواتا، فيما حضر التكريم عضو التوعية والتوجيه الشيخ عبدالله حامد الزهراني وثلة من هيئة التعليم بالمدرسة.

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لطفل في المرحلة الابتدائية يواظب على صلاة الضحى والدعاء بخشوع كل يوم، وعند سؤال قائد المدرسة له عن سر هذا العمل قال : “أدعو لوالدي المتوفى بدخول الجنة”.

وأظهرت الصورة المتداولة، التلميذ في المرحلة الابتدائية بمدرسة الإمام عاصم لتحفيظ القرآن بمكة المكرمة وهو يجلس على سجادة الصلاة في المدرسة ويرفع يده بالدعاء لوالده المتوفى بدخول الجنة.

وقد تفاعل المغردون مع هذه الصورة ودعوا بالرحمة لوالد الطفل، معبرين عن سعادتهم بهذا العمل الطيب.

ومن الجدير بالذكر أن فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة بصدد تنفيذ برنامج توعوي عن بر الوالدين في المحاضن التربوية.