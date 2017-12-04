«مستشار رئيس الوزراء اليمني» يُعلن مقتل «عبد الله صالح»

تواصل – الرياض:

أكد سام الغباري مستشار رئيس الوزراء اليمني، مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وفقًا لـ”الاقتصادية”.

وأكدت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي اعام، أن “صالح” قتل في المعارك ضد الحوثيين في صنعاء، وأشارت المصادر ان مقتل صالح وقع في منطقة سنحان قرب العاصمة صنعاء، طالب مسؤول بحزب المؤتمر أنصاره بمقاومة ميليشيات الحوثي، وفقال لـ”العربية”.

وكان المتمردون الحوثيون أحلوا دم “صالح” بعد خروجه عليهم ومواجهتهم، بالقوات التابعة له، ونشر الحوثيون صورا زعموا أنها لجثة الرئيس اليمني السابق.

جاء ذلك بعد تضارب المعلومات حول مصير “صالح” بعد أن قام المتمردون الحوثيون بتفجير منزله، وتفجير مقر حزب المؤتمر العام الذي يرأسه صالح.