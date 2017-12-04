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إتلاف 3 أطنان لحوم فاسدة في منزل شعبي بجدة

إتلاف 3 أطنان لحوم فاسدة في منزل شعبي بجدة
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تواصل- فريق التحرير:

ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة لحماية أمن وسلامة الغذاء المُقدم لسكان وزوار محافظة جدة، داهمت بلدية الجامعة الفرعية منزلا شعبيا بحي كيلو 10 بعد رصد عمالة تخرج من المنزل تنقل أطعمة ومأكولات بطريقة مخالفة.

وأوضح رئيس بلدية الجامعة المهندس حسن غنيم، أن المراقبين المختصين بقسم الأسواق رصدوا عمالة عربية مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل تحاول نقل أطعمة بكميات كبيرة وبطريقة غير صحية لأحد مطاعم جنوب جدة، تم التعرف عليه وإغلاقه الآخر؛ ما استدعى ضبط العمالة ومداهمة المنزل.

وأضاف، أن المداهمة أسفرت عن رصد جملة من المخالفات، منها عدم وجود رخصة نظامية، تحضير كمية كبيرة من اللحوم والدجاج (شاورما) بطريقة غير صحية داخل المنزل الشعبي وتظهر عليها علامات الفساد والتلف، استخدام مواد غذائية منتهية الصلاحية في تحضير اللحوم والدجاج، إلى جانب وجود فتحات الصرف الصحي داخل أماكن التحضير، وعدم تأهيل المبنى الذي يفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية وكذلك اتخاذ الموقع سكناً للعمال.

وتابع، أن البلدية تعرفت على المطعم الذي اتخذ من المنزل العشوائي مقراً لتحضير أطعمته وتم على الفور إغلاقه بعد إتلاف نحو 1000 كيلوغرام من اللحوم الفاسدة بداخله، وطبقت بحقه لائحة الجزاءات والغرامات البلدية وفق نظام راصد، إضافة إلى 2000 كيلوغرام أتلفت في موقع التحضير المخالف.

وأشار إلى أن البلدية رصدت عدادات الكهرباء تمهيداً لفصل التيار الكهربائي عن المنزل الشعبي، وأنه يجري إعداد خطاب موضح به تفاصيل الحملة ورفعه لمقام المحافظة لتطبيق العقوبة الإدارية حيال صاحب المنزل الشعبي لتأجيره المبنى على عمالة مخالفة تمارس نشاطاً مخالفاً.

وتقدم الأمانة شكرها لسكان محافظة جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق عمليات الأمانة 940 أو عبر المستكشف الجغرافي وقنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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