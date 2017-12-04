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طفلة بمحايل تبتلع «سلك ريموت» لعبة أطفال

طفلة بمحايل تبتلع «سلك ريموت» لعبة أطفال
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق طبي في مستشفى محايل العام من إنقاذ طفلة عمرها – 3 سنوات – بعد أن أحضرها ذووها إلى قسم الطوارئ بالمستشفى مع وجود جسم غريب يتدلَّى من فم الطفلة.

أوضح ذلك المتحدث الرسمي لصحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع، وقال: وبعد المعاينة والفحص اتضح أن الطفلة ابتلعت سلكاً معدنياً تابعاً لجهاز تحكم عن بُعد (ريموت كنترول) بإحدى ألعاب الطفلة، وبعد أن اتضح للفريق الطبي أن السلك المعدني مغروز في حنجرة الطفلة، تمت إزالته عبر عملية، وتم أيضاً علاج التهتك بالأنسجة وإيقاف النزيف ولله الحمد.

وأضاف: ندعو أولياء الأمور إلى متابعة أطفالهم والعناية بهم خلال اللعب، واختيار الألعاب الآمنة لهم والتي تتناسب مع أعمارهم دون أن تشكل أي خطر على سلامتهم أو حياتهم – لا سمح الله – .

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