انطلاق مبادرة «العمل التطوعي» بمدارس الرياض «غداً»

تواصل – هياء الدكان

تشهد مدارس منطقة الرياض غداً الثلاثاء 17 / 3 / 1439هـ، انطلاق مبادرة العمل التطوعي في الميدان التربوي تحت عنوان (رياض التطوع) وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للتطوع والذي يصادف 5 ديسمبر من كل عام.

ويرعى المبادرة “المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض – حمد بن ناصر الوهيبي” والذي سيشهد غداً حفل تدشين المبادرة، المقام بمدارس الابتكارية الأهلية بحي الملك فيصل.

وأوضح “مساعد المدير العام للشؤون التعليمية – عبدالله بن سعد الغنام” أنه سيتم خلال تدشين مبادرة رياض التطوع إطلاق نشيد “المبادرة” بالإضافة إلى عرض تعريفي مرئي عن مبادرة رياض التطوع، مشيرًا إلى أنه سيقام معرض مصاحب على هامش المبادرة لعرض أفضل مبادرة للتطوع على مستوى مكاتب التعليم بالمنطقة وسيجرى تكريم المبادرات المميزة والفائزة بجائزة العمل التطوعي.

من جهته أوضح “مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم الرياض – أنور أبوعباة” أن مبادرة العمل التطوعي تهدف إلى نشر ثقافة التطوع في المجتمع المدرسي، وتحفيز الطلاب والطالبات وإذكاء روح التنافس بينهم في الأعمال التطوعية، والاستفادة من طاقاتهم وبناء قدراتهم وتنميتها لخدمة المجتمع ودعم المبادرات التطوعية الطلابية.