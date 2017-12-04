فيديو متداول.. مشهد بَشع لاصطياد «غزالة حامل» بإحدى محميات المملكة

تواصل – فريق التحرير:

تداول مغردون مقطع فيديو، يُظهر شخصين يرتديان زيَّ الصيد، وهما يصطادان “غزالة حامل” بإحدى محميات المملكة -بحسب ناشر المقطع- في مشهد بشع.

وأظهر الفيديو الغزالة وهي ملقاة على الأرض بعد إصابتها برصاصة قناص، الذي انقض عليها بسكين وأقدم على ذبحها، على الرغم من أنها “حامل” ويبدو أنها على وشك “الولادة”.

وأثار الفيديو غضب المغردين بسبب بشاعة الموقف؛ ولعدم الحفاظ على البيئة الطبيعية في المملكة، فضلاً عن اصطياد حيوان كان على وشك الولادة؛ ما أدى إلى مقتل آخر كاد أن يبصر الحياة.

وطالب مغردون الجهات المختصة بالحفاظ على البيئة، بالتحقق من مقطع الفيديو المتداول وملاحقة الأشخاص الذين ظهروا فيه وتوقيع عقوبات قاسية بحقهم.