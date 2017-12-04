«الغذاء والدواء» تدشن خدمة إلكترونية لرصد الشائعات والرد العلمي عليها

تواصل – واس:

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، خدمة إلكترونية جديدة في موقع الهيئة، لرصد الإشاعات المتناقلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، والرد العلمي للهيئة عليها.

وتسعى الهيئة العامة للغذاء والدواء، من خلال هذه الخدمة الالكترونية إلى مكافحة الإشاعات المتعلقة بسلامة الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية ومنتجات التجميل والأعلاف والمبيدات.

وأوضح المدير التنفيذي للتوعية والإعلام في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان أن الخدمة تضم قائمة بالإشاعات التي تم رصدها ورد الهيئة عليها وتوضيحها، إضافة إلى محرك بحث لتسهيل البحث عن الإشاعات بناءً على اسم المنتج أو تصنيفه، مع “إنفوغراف” يشتمل على الإشاعة ورد الهيئة العلمي عليها، ليسهل تداوله بين المستهلكين.

وأتاحت الهيئة خيار مشاركة رابط الإشاعات، من خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل “واتس أب” و “تويتر” و “فيسبوك”، وإمكانية مراسلة قسم اتصالات المخاطر في الإدارة التنفيذية للتوعية والإعلام من قبل المستهلكين لمعرفة حقيقة الإشاعات، مع إمكانية التواصل مع مركز الاتصال الموَّحد في الهيئة العامة للغذاء والدواء 19999.

يمكنك مشاركة رابط الإشاعاتمن هنا