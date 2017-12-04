فيديو متداول.. لحظة تعرُّض سفارة إيران بصنعاء لقذيفة صاروخية واحتراقها

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون على نطاق واسع، لحظة تعرض سفارة إيران في العاصمة اليمنية صنعاء لقذيفة صاروخية ورشقات من الرصاص واحتراقها.

وأبان الفيديو وقوع اشتباكات عنيفة بالقرب من السفارة الإيرانية، فضلاً عن سماع أصوات القذائف الصاروخية التي دوَّت في المكان، فيما لم يتضح من الجهة التي أقدمت على مهاجمة السفارة.

يأتي ذلك وقع انتفاضة شعبية بصنعاء، اندلعت على إثرها معارك عنيفة على مدى الأيام الماضية، بين ميليشيات الحوثي، وقوات المؤتمر الشعبي الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح.